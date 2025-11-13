Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Kelly Brook έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από μια φωτογράφιση που έκανε στα 16 της.

Η ίδια, μίλησε στο podcast «How To Fail With Elizabeth Day» και αποκάλυψε ότι εκείνη η φωτογράφιση με το μαγιό στην Πορτογαλία ήταν η πρώτη της δουλειά και έτσι, μπήκε τόσο νέα στη βιομηχανία και αναγκάστηκε «να μεγαλώσει πολύ γρήγορα».

Η 40χρονη πλέον, Kelly Brook μίλησε για την την φωτογράφιση με το μαγιό που πραγματοποίησε στην εφηβεία της και οδήγησε στη σεξουαλικοποίησή της, με την ίδια να περιγράφει την εμπειρία της ως «αρκετά άβολη».

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν οι αισθησιακές φωτογραφίες. Ήταν σε μια φωτογράφιση με μαγιό στην Πορτογαλία, σε μια παραλία, με ερασιτέχνες φωτογράφους, ούτε καν επαγγελματίες φωτογράφους.

Πλήρωναν για να βγάλουν φωτογραφίες εσένα και το μπικίνι σου. Αυτή ήταν η δουλειά», είπε. Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε πώς την έκαναν να νιώσει, το μοντέλο απάντησε «αρκετά άβολα».

«Έπρεπε να μεγαλώσω πολύ γρήγορα. Έμπαινα κάθε μέρα στο τρένο και ήμουν πολύ ώριμη για την ηλικία μου», είπε. «Δεν είχα παιδική ηλικία από αυτή την άποψη.

Το να πηγαίνεις σχολείο στο Λονδίνο ήταν κάτι σημαντικό και δεν είχα συνοδεία ή κάτι τέτοιο, οπότε πάντα ένιωθα μεγαλύτερη και αρκετά ώριμη από την ηλικία μου. Το να σε σεξουαλικοποιούν έτσι σε τόσο νεαρή ηλικία ήταν πολύ άβολο. Δεν έχω νιώσει ποτέ σέξι γυναίκα. Είμαι σαν κλόουν.

Μου αρέσει να κάνω τους ανθρώπους να γελούν, οπότε το να με σεξουαλικοποιούν και να με βλέπουν ως σέξι ήταν κάτι λίγο παράξενο που δεν ταίριαζε στην ψυχή μου. Η εμφάνισή μου και η ψυχή μου είναι δύο διαφορετικά πράγματα» εξήγησε.

Kelly Brook reflects on being sexualised aged 16 after swimsuit photoshoot launched her glamour modelling career: ‘It was very uncomfortable’ https://t.co/C5nFf8TIl6 — Daily Mail (@DailyMail) November 13, 2025



Πηγή: DailyMail

