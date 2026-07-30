Η Κέλλυ Κελεκίδου είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και φροντίζει να μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητα, τα ταξίδια και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ταξίδεψε πρόσφατα στο Μιλάνο με αφορμή τη συναυλία του Bruno Mars και εκμεταλλευόμενη τον ελεύθερο χρόνο της, περιηγήθηκε στα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης, κάνοντας στάση και στην εμβληματική Galleria Vittorio Emanuele II, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Μιλάνου.

Εκεί βρίσκεται και το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον γνωστό θρύλο, όποιος περιστρέψει τη φτέρνα του πάνω στους όρχεις του ταύρου εξασφαλίζει καλή τύχη αλλά και ότι θα επιστρέψει ξανά στο Μιλάνο. Πρόκειται για μια παράδοση που ακολουθούν καθημερινά αμέτρητοι τουρίστες.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, ωστόσο, αποφάσισε να δώσει τη δική της ξεχωριστή πινελιά στο έθιμο. Αντί να ακολουθήσει απλώς την παράδοση, άρχισε να χορεύει το εμβληματικό «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», στριφογυρίζοντας πάνω από το μωσαϊκό, την ώρα που οι περαστικοί σταματούσαν για να την παρακολουθήσουν με έκπληξη και χαμόγελα.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok και δεν άργησε να συγκεντρώσει πλήθος προβολών και σχολίων.

govastiletto.gr -Κέλλυ Κελεκίδου: Ταξίδεψε στο Μιλάνο για τον Bruno Mars και βρέθηκε στα παρασκήνια μαζί του!