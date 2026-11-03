Στις αγωνίες που συνοδεύουν τον ρόλο της μητέρας, αλλά και στη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας με τα παιδιά της, αναφέρθηκε η Κέλλυ Κελεκίδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον Νίκο Κουρκούλη, εξήγησε πως μεγαλύτερη σημασία για εκείνη δεν έχουν οι σχολικές επιδόσεις τους, αλλά ο χαρακτήρας που θα διαμορφώσουν και ο τρόπος με τον οποίο θα συμπεριφέρονται στους γύρω τους.

Η αγωνία της Κέλλυς Κελεκίδου για τα παιδιά της

Όπως είπε, χαίρεται ιδιαίτερα που ο γιος και η κόρη της αισθάνονται άνετα να μοιράζονται μαζί της όσα τους απασχολούν, ακόμη και τώρα που βρίσκονται στην εφηβεία και την προεφηβεία. Παράλληλα, θετικά σχόλια από το σχολείο και τον κοινωνικό τους περίγυρο αποτελούν για εκείνη πηγή χαράς.

«Δεν με νοιάζει αν θα είναι πολύ καλοί μαθητές, έχω αγωνία να γίνουν καλά παιδιά, και πολίτες που σέβονται τον συνάνθρωπο, να γίνουν δοτικά άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η διαχείριση των γονεϊκών προκλήσεων απαιτεί προσωπική δουλειά, ενώ αποκάλυψε πως κάποιες φορές συμβουλεύεται και την ψυχολόγο της, προκειμένου να αντιμετωπίζει καλύτερα δύσκολες καταστάσεις.

«Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα, πρέπει να το δουλεύεις καμιά φορά και με την ψυχολόγο σου, να σε ενημερώνει για διάφορα πράγματα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις. Όμως θέλει πάνω απ’ όλα πολλή δουλειά με τον ίδιο μας τον εαυτό», σημείωσε.

Η «συγγνώμη» στα παιδιά και η σημασία της επικοινωνίας

Η Κέλλυ Κελεκίδου μίλησε και για τις στιγμές που μπορεί να αντιδράσει παρορμητικά ως μητέρα, εξηγώντας πως, όταν αντιλαμβάνεται ότι έχει κάνει λάθος, δεν διστάζει να ζητήσει συγγνώμη.

«Σφίγγω δόντια, λέω “μην απαντήσεις”, αλλά κάτι θα πω και μετά το δουλεύω και λέω “ίσως δεν έπρεπε να απαντήσω”. Θα ζητήσω συγγνώμη», εξομολογήθηκε.

Για την ίδια, βασικό στοιχείο στη σχέση γονιών και παιδιών είναι να υπάρχει χώρος για έκφραση, συζήτηση και αμοιβαία κατανόηση. Όπως τόνισε, ακόμη κι όταν κάτι τους προβληματίζει ή τους φέρνει σε δύσκολη θέση, οι γονείς οφείλουν να ακούν τα παιδιά τους και να παραμένουν δίπλα τους.

Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του. «Ο Γιώργος θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Η αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι ήταν ένας τραγουδιστής αυθεντικός. Πραγματικά στενοχωρηθήκαμε όλοι για τον άδικο χαμό του», δήλωσε.

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