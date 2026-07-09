Πλημμύρισαν από ευχές τα social media της Κέλλυς Κελεκίδου για την ονομαστική της γιορτή στις 7 Ιουλίου, με φίλους και θαυμαστές να της στέλνουν την αγάπη τους. Θέλοντας να ανταποδώσει, η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Καθώς ήταν αδύνατο να απαντήσει σε κάθε μήνυμα ξεχωριστά, έστειλε ένα μεγάλο, δημόσιο «ευχαριστώ» σε όλους για τις όμορφες ευχές τους.

Στο βίντεο εμφανίζεται να τραγουδά το γνωστό τραγούδι «Γλύκα γλύκα», έχοντας μπροστά της μια εντυπωσιακή ροζ τούρτα πέντε ορόφων. Η τούρτα ξεχώριζε τόσο για το μέγεθός της όσο και για τη διακόσμησή της, ενώ στην κορυφή της έγραφε «Γλύκα γλύκα. Κέλλυ Κελεκίδου».

Η τραγουδίστρια δοκιμάζει ένα κομμάτι από το γλυκό και δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και γιορτινό κλίμα που κέρδισε αμέσως τα θετικά σχόλια των χρηστών.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σήμερα δεν πρόλαβα να απαντήσω στις ευχές σας …γιατί ετοιμάζαμε μια πολύ γλυκιά έκπληξη»

Η Κέλλυ Κελεκίδου παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια στα social media και φροντίζει να διατηρεί συχνή επικοινωνία με το κοινό της. Μέσα από τις αναρτήσεις της μοιράζεται στιγμές από την επαγγελματική της πορεία, αλλά και από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους θαυμαστές της μια πιο προσωπική εικόνα της ζωής της.

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