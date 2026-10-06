Η Κέλλυ Κελεκίδου έδωσε δηλώσεις, το πρωί της Τρίτης 6/10, στην εκπομπή «Happy Day», και αναφέρθηκε στη Γωγώ Μαστροκώστα εξηγώντας ότι υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που την σημάδεψαν.

«Η Γωγώ είναι ένας άνθρωπος που με έχει αγγίξει πάρα πολύ βαθιά μέσα μου και πραγματικά αυτό θα ήθελα να το κρατήσω για μένα», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, η Κέλλυ Κελεκίδου εξομολογήθηκε: «Έχω περάσει πάρα πολλές δυσκολίες και αυτές συνήθως έχουν να κάνουν με απώλειες ανθρώπων. Πάρα πολλές φορές. Είμαι ένας άνθρωπος που και να πέσω στο πάτωμα, ξέρω ότι έπεσα στο πάτωμα, ότι έκλαψα, ότι πόνεσα. Όμως την ίδια ώρα σηκώνομαι, σκουπίζω τα δάκρυά μου και προχωράω».

Απαντώντας για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, η ίδια είπε: «Για μένα ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που νομίζω ότι έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Ο Νίκος Κουρκούλης έχει συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Γιώργο».

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