Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε καλεσμένη η Κέλλυ Κελεκίδου το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, όπου μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει στα δημοσιεύματα που την ήθελαν να περνά κρίση στον γάμο της με τον Νίκο Κουρκούλη.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως από τη φύση της επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ, ειδικά σε ό,τι αφορά την οικογένεια και την προσωπική της ζωή, υπογραμμίζοντας ότι ποτέ δεν θέλησε να εκθέσει τα παιδιά της μέσα από τα social media.

Όπως εξήγησε, δεν την απασχολεί ιδιαίτερα το τι γράφεται ή λέγεται, καθώς έχει βρει την ισορροπία με τον εαυτό της και δεν νιώθει την ανάγκη να αποδείξει κάτι σε κανέναν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να διαμαρτυρηθεί για κάποιο δημοσίευμα, ωστόσο θεωρεί απαραίτητο να υπάρχει μέτρο όταν εμπλέκονται παιδιά.

«Όταν υπάρχουν παιδιά σε μια οικογένεια, πρέπει να υπάρχει προσοχή στο τι γράφεται και τι λέγεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η προστασία τους αποτελεί για εκείνη απόλυτη προτεραιότητα.

Η Κέλλυ Κελεκίδου μίλησε επίσης με τρυφερότητα για τα δύο της παιδιά, αποκαλύπτοντας ότι ο 17χρονος γιος της έχει πια μεγαλώσει και της προκαλεί συχνά έκπληξη, ενώ η 12χρονη κόρη της είναι πιο εκφραστική και της μοιάζει αρκετά στον χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Νίκος Κουρκούλης είναι παντρεμένοι από το 2009 και έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια με δύο παιδιά, κρατώντας όλα αυτά τα χρόνια την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

