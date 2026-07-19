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Η Κέλλυ Κελεκίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες καλοκαιρινές φωτογραφίες, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή της, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό ζεβρέ ολόσωμο μαγιό, που ανέδειξε το καλοκαιρινό της στιλ.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να της εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της.

Govastiletto.gr – Η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε οτοστόπ για να πάει στην Αλβανία

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