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Η Κέλλυ Κελεκίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες καλοκαιρινές φωτογραφίες, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή της, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό ζεβρέ ολόσωμο μαγιό, που ανέδειξε το καλοκαιρινό της στιλ.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να της εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KELLY KELEKIDOU (@kelekidou_kelly)

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