Μια ανεξίτηλη εμπειρία έζησε η Κέλλυ Κελεκίδου στο Μιλάνο, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει τη συναυλία του Bruno Mars. Η αγαπημένη τραγουδίστρια όχι μόνο απόλαυσε το φαντασμαγορικό show του παγκόσμιου σταρ, αλλά είχε και τη σπάνια ευκαιρία να τον συναντήσει από κοντά στα παρασκήνια.

Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της τον ενθουσιασμό της, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη βραδιά ως μία από τις πιο ξεχωριστές της ζωής της.

Το στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Bruno Mars ήταν αυτό που συγκέντρωσε αμέσως τα περισσότερα σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την ξεχωριστή αυτή εμπειρία.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας «The Romantic Tour», με τον Bruno Mars να χαρίζει στο κοινό ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, εντυπωσιακές χορογραφίες και τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία.

Η Κέλλυ Κελεκίδου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της ούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς ούτε μετά το τέλος της. Αντίθετα, επέλεξε να μοιραστεί το συναίσθημά της δημόσια, περιγράφοντας πόσο σημαντική ήταν αυτή η εμπειρία για την ίδια και τους ανθρώπους που τη συνόδευαν στο ταξίδι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αντίο Μιλάνο. Μπρούνο Μαρς ευχαριστούμε για τη μοναδική αυτή εμπειρία. Υπάρχουν συναυλίες που τις θυμάσαι… και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου».

Πέρα από τη συναυλία, η Κέλλυ Κελεκίδου εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να απολαύσει και την ατμόσφαιρα του Μιλάνο. Στις φωτογραφίες που ανέβασε εμφανίζεται να περπατά στους δρόμους της ιταλικής μητρόπολης, να επισκέπτεται γνωστά σημεία της πόλης και να περνά χαλαρές στιγμές με την παρέα της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KELLY KELEKIDOU (@kelekidou_kelly)



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