Σε μια νέα επαγγελματική σελίδα φαίνεται πως περνά η Κέλλυ Κελεκίδου, καθώς ανακοίνωσε μέσα από τα social media τη συνεργασία της με τον επιχειρηματία Γιάννη Μωράκη.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μαζί του και αποκάλυψε τη νέα τους επαγγελματική σύμπραξη, γράφοντας στη λεζάντα: «Το μαζί είναι πάντα πιο ισχυρό. Νέα ξεκινήματα, όμορφες συνεργασίες και ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά, με τον Γιάννη Μωράκη».

Ο Γιάννης Μωράκης, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, υποδέχεται την Κέλλυ Κελεκίδου στον όμιλό του, με τους δύο να ξεκινούν μια συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Παράλληλα, στο πλευρό της τραγουδίστριας βρίσκεται πλέον και ο παραγωγός Χριστόδουλος Σιγανός, μαζί με την ομάδα του.

Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί ένα καινούργιο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία, με την Κέλλυ Κελεκίδου να προετοιμάζει τα επόμενα μουσικά της σχέδια.

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