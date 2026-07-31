Η Κέλλυ Κελεκίδου, 21 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο «Γλύκα Γλύκα», συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό music video που ξεσηκώνει με τον ρυθμό, την ενέργεια και τη σύγχρονη αισθητική του.

Το remake του «Γλύκα Γλύκα», φέρει την υπογραφή του Χριστόδουλου Σιγανού και του DJ Valentino, οι οποίοι δίνουν νέα πνοή στη διαχρονική επιτυχία, διατηρώντας τον αυθεντικό λαϊκό χαρακτήρα της και εμπλουτίζοντάς τον με έναν σύγχρονο, ανεβαστικό ήχο που υπόσχεται να κερδίσει τόσο το κοινό που αγάπησε το τραγούδι όσο και τη νέα γενιά.

Το remix του «Γλύκα Γλύκα» κυκλοφορεί από την Panik Platinum και είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube, έτοιμο να ταξιδέψει το κοινό με τον ανανεωμένο του ήχο και να αποδείξει πως οι πραγματικά μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν εποχή – απλώς βρίσκουν νέους τρόπους να μας κερδίζουν ξανά.

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