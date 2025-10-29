Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο γνωστός ηθοποιός Kelsey Grammer, γνωστός για τον θρυλικό ρόλο του ως Frasier Crane, βιώνει ξανά τη χαρά της πατρότητας.

Σε ηλικία 70 ετών, ο Kelsey Grammer και η σύζυγός του, Kate Walsh, καλωσόρισαν το τέταρτο παιδί τους, ένα αγοράκι που ονόμασαν Christopher.

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Pod Meets World» με τους Daniel Fischl, Will Friedle και Ryder Strong, στις 27 Οκτωβρίου.

Μιλώντας για το νέο του βιβλίο «Karen: A Brother Remembers», αφιερωμένο στη μνήμη της αδελφής του Karen, ο Grammer δεν έκρυψε τη συγκίνησή του αναφερόμενος στην οικογένειά του.

«Μόλις αποκτήσαμε το τέταρτο παιδί μας — πλέον έχουμε συνολικά οκτώ! Ο Christopher μόλις έγινε μέλος της οικογένειας», είπε γελώντας.

Ο Kelsey Grammer και η Kate Walsh έχουν ήδη τρία παιδιά μαζί: τη 12χρονη Faith και τους γιους Gabriel και James.

Παράλληλα, ο ηθοποιός είναι πατέρας άλλων τεσσάρων παιδιών από προηγούμενους γάμους: με την πρώτη του σύζυγο, Doreen Alderman, έχει την 41χρονη Spencer, με την πρώην σύντροφο Barry Buckner την 33χρονη Greer, ενώ από τον γάμο του με την Camille Grammer έχει δύο παιδιά — τη Mason (23) και τον Jude (20).

Παρά την πολυάσχολη καριέρα του, ο Kelsey Grammer δηλώνει πάντα πόσο σημαντική θέση έχει η οικογένεια στη ζωή του.

Πηγή: TMZ