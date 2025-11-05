Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Kendall Jenner γιόρτασε τα 30 της χρόνια με ένα εντυπωσιακό πάρτι στην παραλία, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη ξεχωριστή αυτή μέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στις φωτογραφίες φαίνονται οι αδερφές της, Kim, Khloe & Kylie, καθώς και η μητέρα της, Kris Jenner.

Στην παρέα ήταν φυσικά και η κολλητή της φίλη, Hailey Bieber, με τον σύζυγό της Justin.

Παρά το γεγονός ότι ήταν Νοέμβριος, η Kendall πέρασε την ημέρα σαν να ήταν καλοκαίρι.

Το πάρτι στήθηκε πάνω στην άμμο, με διακόσμηση από λαμπάκια και μπαλόνια που έγραφαν «Χαρούμενα γενέθλια Kendall».

Για την περίσταση, το μοντέλο επέλεξε ένα σικ σύνολο με μακριά σατέν φούστα και ένα μαντήλι που χρησιμοποίησε ως τοπ.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram, η ίδια έγραψε απλώς την ηλικία της: «30», αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους για τη χαρούμενη αυτή στιγμή.

