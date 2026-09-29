Στο Παρίσι πέρασαν μαζί το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi, με το ζευγάρι να πραγματοποιεί μια χαλαρή βραδινή έξοδο μετά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του μοντέλου στην Εβδομάδα Μόδας.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, λίγες μόλις ώρες μετά την εμφάνιση της Kendall Jenner στην πασαρέλα της L’Oréal.

Για τη βραδινή έξοδο, η Kendall Jenner επέλεξε ένα γκρι μίνι φόρεμα σε άνετη γραμμή, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες.

Δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για τους φωτογράφους

Η παρουσία των παπαράτσι, ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη για το ζευγάρι. Καθώς οι φωτογράφοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω τους και απαθανάτιζαν κάθε τους κίνηση, η Kendall Jenner προσπάθησε να καλύψει το πρόσωπο με το χέρι της, προκειμένου να αποφύγει τα συνεχή φλας.

Ο Jacob Elordi έδειξε ακόμη πιο έντονα την ενόχλησή του, ζητώντας από τους φωτογράφους να σταματήσουν και να τους αφήσουν να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς παρεμβολές.

Το ζευγάρι κατευθυνόταν προς το ξενοδοχείο του, έχοντας προηγουμένως απολαύσει λίγες στιγμές χαλάρωσης στο Παρίσι, όπου η Kendall Jenner βρίσκεται αυτές τις ημέρες λόγω της Εβδομάδας Μόδας.

Govastiletto.gr – Kendall Jenner – Jacob Elordi: Νέα εμφάνιση στο Λονδίνο