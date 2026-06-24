Μια ακόμη κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi, αυτή τη φορά στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας πως περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί τον τελευταίο καιρό.

Το μοντέλο και ο ηθοποιός εθεάθησαν στο Byron Bay, μια παραθαλάσσια πόλη κοντά στο Brisbane, τόπο καταγωγής του Elordi. Οι δύο τους απόλαυσαν μια χαλαρή βόλτα με έναν σκύλο, κρατώντας χαμηλό προφίλ, τραβώντας ωστόσο την προσοχή των περαστικών.

Για την έξοδό τους επέλεξαν παρόμοιο casual ντύσιμο, με αδιάβροχα μπουφάν, μαύρα παντελόνια και αξεσουάρ όπως γυαλιά ηλίου, καπέλο και κουκούλα, ώστε να παραμείνουν διακριτικοί.

Η εμφάνισή τους στην Αυστραλία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από κοινά ταξίδια στην Ιαπωνία, αλλά και στη Χαβάη, ενώ έχουν εντοπιστεί μαζί και σε κοινωνικές εκδηλώσεις στο Hollywood, γεγονός που τροφοδοτεί συνεχώς τις φήμες για σχέση μεταξύ τους.

Παρότι κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια κάποιο ειδύλλιο, οι συχνές κοινές εμφανίσεις τους δείχνουν ότι πρόκειται για μια σχέση που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

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Govastiletto.gr – Kendall Jenner-Jacob Elordi: Νέα κοινή έξοδος στην Καλιφόρνια

Πηγή: people