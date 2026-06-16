Τον Kendrick Nunn με την επί χρόνια σύντροφό του, Blen Kiya εντόπισε πρόσφατα ο φωτογραφικός μας φακός στο κέντρο της Αθήνας. Το ζευγάρι -που μαζί έχει αποκτήσει μία κόρη- απήλαυσε τη βόλτα του και τα ψώνια στο κέντρο και τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών.

Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναΐκού για την πρωινή του βόλτα επέλεξε να φορέσει μία μπορντό φόρμα την οποία συνδύασε με κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι και λευκά αθλητικά. Από την άλλη η Blen Kiya επέλεξε ένα κολλητό μαύρο παντελόνι με λευκό T-shirt και γούνινα φλατ σανδάλια σε μπεζ απόχρωση.

Τόσο ο Kendrick Nunn όσο και η Blen Kiya τις τελευταίες μέρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ο λόγος; Η σύντροφος του μπασκετμπολίστα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός έτους από τα γήπεδα, μετά τα γεγονότα που σημειώθηκαν στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρεται, η Kiya φέρεται να άγγιξε τον διαιτητή Παπαπέτρου από το μανίκι, με αποτέλεσμα ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ να της επιβάλει την παραπάνω ποινή.

Από την άλλη ο σταρ του Παναθηναϊκού, Kendrick Nunn είχε ένα επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού, μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL στα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Δείτε φωτογραφίες από τη βόλτα στο κέντρο της πόλης.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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