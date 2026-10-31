Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να φαίνεται ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Ελένης Ράντου. Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου ψεύτικου υλικού.

Η ίδια έκανε λόγο για χυδαιότητα και κακογουστιά, ενώ αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων που, όπως σχολίασε, μπορούν να δώσουν μορφή ακόμη και στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις.

Στην ανάρτησή της, η Ελένη Ράντου αναφέρθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην ευγένεια και τη χυδαιότητα, επισημαίνοντας ότι η πρώτη έχει όρια, ενώ η δεύτερη, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, δεν έχει πάτο.

«Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση. Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά, εκτός από την προφανή διαφορά, έχουν και μια ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζήτω και στο AI που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η ηθοποιός εξέφρασε την αντίθεσή της στη συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, στρέφοντας τα βέλη της τόσο προς όσους προχώρησαν στη διάδοση των εικόνων όσο και προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία τέτοιου περιεχομένου.

Δείτε την ανάρτησή της:

govastiletto.gr – Ελένη Ράντου: Διακοπές στη Λευκάδα και η ανάρτηση με μπικίνι