Η Kesha θέλησε να τιμήσει την Dolly Parton κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει επί σκηνής το «Old Flames (Can’t Hold a Candle to You)», ένα τραγούδι που είχε γράψει η μητέρα της, Pebe Sebert, για την Dolly Parton, πριν ακόμη γεννηθεί η Kesha.

Η Kesha είχε μια ξεχωριστή σχέση με το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς στο παρελθόν είχε τραγουδήσει το «Old Flames» μαζί με την Dolly Parton.

Η κοινή τους εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Kesha, όταν βρισκόταν αντιμέτωπη με μια έντονη δικαστική διαμάχη, στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Kesha αναφέρθηκε στη μοναδική εμπειρία που είχε μοιραστεί με την Dolly Parton, εξηγώντας πως εκείνη τη στιγμή ένιωσε ότι είχε τον Θεό στο πλευρό της.

Με αφορμή τον θάνατο της Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών, η Kesha αποφάσισε να ερμηνεύσει ξανά το τραγούδι, κρατώντας με αυτόν τον τρόπο ζωντανή τη μνήμη της και τη μεταξύ τους ιδιαίτερη σύνδεση.

«Ένιωσα πως είχα τον Θεό δίπλα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για την προηγούμενη κοινή τους ερμηνεία.

View this post on Instagram A post shared by Kesha (@kesha)

Govastiletto.gr – Dolly Parton: Τα δύσκολα χρόνια, η κορυφή και ο μεγάλος έρωτας