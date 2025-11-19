Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η πρόσφατη δήλωση της Kim Kardashian ότι δεν πιστεύει πως ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι, φαίνεται πως οφείλεται στην Khloe Kardashian, η οποία παραδέχτηκε ότι ήταν αυτή που εισήγαγε την αδερφή της στην εν λόγω θεωρία συνωμοσίας.

Σε επεισόδιο του The Kardashians, η Kim είχε εκφράσει την άποψη ότι η προσσελήνωση του 1969 ήταν «ψεύτικη» και δεν συνέβη ποτέ.

Από την πλευρά της, η Khloe ανέλαβε την ευθύνη για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, λέγοντας στο People: «Δεν πιστεύω ότι συνέβη η προσσελήνωση. Είναι πολύ αμφιλεγόμενο θέμα και νιώθω άσχημα, γιατί νομίζω ότι ξεσήκωσα την Kim και της έχω δημιουργήσει πολλά προβλήματα».

Η Khloe εξήγησε ότι δεν πείθεται για την ιστορική αποστολή «Απόλλων 11» και τον πρώτο άνθρωπο που πάτησε στο φεγγάρι, τον Neil Armstrong, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι συνέβη. Νομίζω ότι εγώ και ο αδερφός μου της δώσαμε πολλές πληροφορίες. Νιώθω άσχημα γι’ αυτό, αλλά θα υπερασπιστώ αυτή τη θέση μέχρι τέλους».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ασχολείται και με άλλες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά συνήθως τις κρατά για τον εαυτό της.

Η τηλεπερσόνα δήλωσε ότι δεν περιμένει από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι η προσσελήνωση ήταν σκηνοθετημένη, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά θέματα που είναι «πολύ τρομακτικά για να τα συζητήσεις δημόσια».

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς All’s Fair, η Khloe προσπάθησε να πείσει και τη συμπρωταγωνίστριά της, Sarah Paulson, να αμφισβητήσει το ιστορικό γεγονός, λέγοντας: «Σου στέλνω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Buzz Aldrin και τον άλλον…» – αναφερόμενη στον Neil Armstrong.

Η Khloe συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι ο Buzz Aldrin «γέρασε» και έχει κάνει δηλώσεις σχετικά με την προσσελήνωση, καταλήγοντας: «Οπότε νομίζω πως δεν συνέβη».

