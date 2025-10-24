Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Khloe Kardashian δεν ντρέπεται να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή.

Στο πρώτο επεισόδιο της 7ης σεζόν του ριάλιτι «The Kardashians», η Khloe Kardashian έδωσε μια ειλικρινή απάντηση όταν έμαθε για την αποχή της Julia Fox από το σεξ.

Ο Simon Huck, δημιουργός του brand «Lemme» μαζί με την Kourtney Kardashian, μιλούσε με την 40χρονη για την επερχόμενη καμπάνια τους με τη Megan Fox, η οποία όπως έχει πει «δεν έχει κάνει σεξ εδώ και τέσσερα χρόνια».

«Δεν έχω κάνει σεξ πάνω από τρία χρόνια», αποκάλυψε τότε η Khloe Kardashian, με τον Huck να μην μπορεί να κρύψει την έκπληξή του, ζητώντας λεπτομέρειες.

«Δηλαδή, δε βγαίνεις ραντεβού με κανέναν, Khloe; Δεν υπάρχει κάποιος στη λίστα σου;», τη ρώτησε.

«Όχι» απάντησε εκείνη, ενώ όταν τη ρώτησε αν στέλνει μηνύματα ή DM σε κάποιον, εκείνη αρνήθηκε ξανά.

«Όχι, δε στέλνω μηνύματα σε κανέναν. Δεν έχω ούτε το τηλέφωνο κάποιου», συμπλήρωσε.

Σε συνέντευξη πίσω από τις κάμερες, οι παραγωγοί ρώτησαν την Kourtney τι σκέφτεται για την απόφαση της Khloe να μείνει single.

«Πιστεύω ότι όταν έχεις μικρά παιδιά, αν δεν υπάρχει κάποιος που να αξίζει τον χρόνο σου, είναι καλύτερα να επικεντρώνεσαι στα παιδιά σου», είπε, εγκρίνοντας την επιλογή της αδερφής της.

Αργότερα στο επεισόδιο, η Khloe μίλησε για τη ζωή της, λέγοντας «λατρεύω που είμαι 40. Τα 40 είναι καταπληκτικά. Και είμαι ενθουσιασμένη».

«Είδα ένα meme, ή ένα απόφθεγμα, που έλεγε “Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος;” και η απάντηση ήταν “Γιατί δε βγαίνω ραντεβού”. Και είπα, ναι, νιώθω πραγματικά υπέροχα με αυτή την ενέργεια αυτή τη στιγμή», συνέχισε.

«Η προτεραιότητά μου είναι μόνο τα παιδιά μου. Και δε με ενδιαφέρει να βγαίνω ραντεβού. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε λίγα χρόνια ή του χρόνου, δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δε βγαίνω. Δε με νοιάζει», είχε ξεκαθαρίσει στο παρελθόν.

Πηγή: People.com

Govastiletto.gr – Khloe Kardashian: Αποκαλύπτει όλες τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει