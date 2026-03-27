Μία σοκαριστική εξομολόγηση για την ταραγμένη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της και σταρ του NBA, Lamar Odom έκανε η Khloe Kardashian.

Στο πλαίσιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Untold: The Death & Life of Lamar Odom», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, η διάσημη τηλεπερσόνα φέρνει στο φως ένα βίαιο περιστατικό που συνέβη όταν ανακάλυψε τον Όντομ να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Η Khloe Kardashian περιγράφει τη στιγμή που εντόπισε τον πρώην αθλητή να κάνει χρήση κοκαΐνης μέσα στο σπίτι που η ίδια του είχε νοικιάσει, στο οποίο μάλιστα του παρείχε προσωπικό σεφ και φροντιστή. Η κατάσταση του Odom ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς «μετά βίας μπορούσε να μιλήσει» και «δεν μπορούσε να κάνει ούτε ντους μόνος του».

Η έντονη μυρωδιά των ναρκωτικών την οδήγησε σε μια έκρηξη οργής: «Τον βρήκα καθισμένο στην άκρη του κρεβατιού και τον χτύπησα στο πρόσωπο», αποκαλύπτει η ίδια στη σειρά. Η Khloe υποστηρίζει ότι αισθάνθηκε πως ο Odom την κορόιδευε συστηματικά για να διασφαλίζει ότι εκείνη θα συνέχιζε να συντηρεί τον τρόπο ζωής του.

Ενώ πίστευε ότι εκείνος δεν είχε καν κινητό τηλέφωνο, ανακάλυψε ότι είχε ένα κρυμμένο, γεγονός που την έκανε να νιώσει προδομένη, δεδομένου ότι είχε «βάλει τη ζωή της σε παύση» για να τον φροντίσει. Μετά το περιστατικό, του ζήτησε να εγκαταλείψει το σπίτι και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε πλέον καμία επαφή μαζί του.

Από την πλευρά του, ο Lamar Odom στη σειρά δεν αναφέρεται εκτενώς στο συγκεκριμένο συμβάν, ωστόσο χαρακτηρίζει «αρρωστημένο» το γεγονός ότι του παρείχαν ναρκωτικά ενώ γνώριζαν το ιστορικό του με την υπερβολική δόση.

Πλέον βρίσκεται σε κέντρο απεξάρτησης

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, τον Ιανουάριο, ο Lamar Odom συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών στο Las Vegas, αλλά επέλεξε να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την κατάστασή του.

Η σχέση της Khloe Kardashian και του Λαμάρ Όντομ υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στην ιστορία των reality shows, γεμάτη έντονες στιγμές, κρίσεις και δημόσιες αποκαλύψεις. H ιστορία τους ξεκίνησε το Αύγουστο του 2009, όταν γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι του παίκτη του NBA, Ρον Αρτέστ. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος, καθώς αρραβωνιάστηκαν μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γνωριμία τους και παντρεύτηκαν τον ίδιο χρόνο σε μια λαμπερή τελετή στο Beverly Hills.

Ωστόσο, η έγγαμη ζωή τους άρχισε να κλονίζεται από φήμες για απιστίες του Lamar, οδηγώντας την Khloe να καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2013, μετά από μόλις τρία χρόνια γάμου. Το 2015, μια τραγική τροπή άλλαξε τα δεδομένα: ο Odom βρέθηκε αναίσθητος σε οίκο ανοχής στη Νεβάδα μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, πέφτοντας σε κώμα. Η Khloe Kardashian αποφάσισε τότε να ανακαλέσει το διαζύγιο για να σταθεί στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της δύσκολης ανάρρωσης και αποκατάστασής του.

Ο ίδιος ο Odom περιγράφει εκείνη την περίοδο ως το «ναδίρ» της ζωής του, αναφέροντας ένα περιστατικό όπου η Khloe τον βρήκε σε ένα μοτέλ να κάνει χρήση ναρκωτικών με μια άγνωστη γυναίκα. Παρά την υποστήριξή της, η Khloe κατέθεσε ξανά αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2016 και το ζευγάρι χώρισε οριστικά.

govastiletto.gr -Khloe Kardashian: Αναλαμβάνει την ευθύνη για την αμφισβήτηση της προσσελήνωσης από την Kim Kardashian