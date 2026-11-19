Για τη στάση της απέναντι στις περιστασιακές σχέσεις και την ανάγκη της να υπάρχει συναισθηματική σύνδεση πριν από την ερωτική επαφή μίλησε η Khloé Alexandra Kardashian.

Η τηλεπερσόνα αποκάλυψε ότι δεν έχει κάνει ποτέ σεξ της μιας βραδιάς, ενώ ανέφερε πως έχει περίπου πέντε χρόνια να βγει ραντεβού.

Παρά την αποχή της από το φλερτ, παραδέχτηκε ότι κάποιες στιγμές της λείπει η σωματική τρυφερότητα, ακόμη και ένα απλό φιλί ή μια αγκαλιά.

Η συζήτηση στο podcast της

Η 42χρονη επιχειρηματίας και συνιδρύτρια της εταιρείας Good American μοιράστηκε τις σκέψεις της στο νέο επεισόδιο του podcast της, «Khloé in Wonderland».

Στη συζήτηση συμμετείχε ο στενός φίλος της, Simon Huck, ο οποίος αναφέρθηκε στους ανθρώπους που χρειάζονται πρώτα να αναπτύξουν συναισθηματικό δέσιμο με κάποιον, προτού αισθανθούν ρομαντική ή σεξουαλική έλξη.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, για αυτούς τους ανθρώπους το σεξ της μιας βραδιάς είναι σχεδόν αδύνατο, καθώς η ερωτική επιθυμία συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης.

Η Khloé Kardashian αναγνώρισε τον εαυτό της σε αυτή την περιγραφή, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ σεξ της μιας βραδιάς». Μάλιστα, έδειξε να εκπλήσσεται με το γεγονός ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων.

«Μερικές φορές θέλω απλώς να με φιλήσει κάποιος»

Η τηλεπερσόνα παραδέχτηκε ότι δεν της είναι εύκολο να αντιμετωπίσει τις ερωτικές σχέσεις ως κάτι εντελώς περιστασιακό. Όπως εξήγησε, θέλει να αποφεύγει καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρόμοιες απογοητεύσεις με εκείνες που έχει βιώσει στο παρελθόν.

Όταν ο Simon Huck τη ρώτησε αν της λείπει ο ενθουσιασμός του φλερτ, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική: «Αυτό που μου λείπει περισσότερο… Μερικές φορές θέλω απλώς να με φιλήσει κάποιος. Όχι απαραίτητα επειδή αισθάνομαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω σεξ».

Με αυτόν τον τρόπο, η Khloé Kardashian ξεκαθάρισε ότι αυτό που της λείπει δεν είναι απαραίτητα μια ερωτική περιπέτεια, αλλά η τρυφερότητα και η ανθρώπινη επαφή.

Khloé Kardashian makes candid admission about her sexuality after years of relationship drama https://t.co/FOiH2B85sm https://t.co/mvsn32qLtd — Page Six (@PageSix) November 18, 2026

Govastiletto.gr – Khloé Kardashian: Αποκαλύπτει όλες τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει