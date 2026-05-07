Η Khloé Kardashian μίλησε ανοιχτά για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία που έζησε στο Coachella το 2016, αποκαλύπτοντας ότι είχε καταναλώσει κατά λάθος ουσίες, χωρίς να το αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή.

Μέσα από το podcast της, θυμήθηκε πως όλα ξεκίνησαν όταν ήπιε ένα ρόφημα, ενώ στη συνέχεια άρχισε να νιώθει έντονη αποδιοργάνωση και σύγχυση, χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβαινε γύρω της.

Όπως ανέφερε, αρχικά δεν μπορούσε να εξηγήσει την αλλαγή στη διάθεσή της και την έντονη αίσθηση πανικού που ακολούθησε.

Η ίδια περιέγραψε ότι κατέληξε να απομονωθεί για αρκετή ώρα, προσπαθώντας να διαχειριστεί τα συμπτώματα, ενώ άτομα από το περιβάλλον της είχαν αντιληφθεί νωρίτερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η εμπειρία, όπως είπε, ήταν τρομακτική, κυρίως επειδή δεν είχε καμία επίγνωση του τι της είχε συμβεί μέχρι να περάσει όλο αυτό.

Η Khloé Kardashian συνδύασε την αφήγηση αυτή με αναφορές και σε άλλες δύσκολες στιγμές της ζωής της, τονίζοντας πως τέτοιες εμπειρίες την έκαναν πιο προσεκτική με τις επιλογές της σε δημόσιους χώρους και κοινωνικές εξόδους.

