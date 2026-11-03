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Κάτω από απόλυτη μυστικότητα και μακριά από τα φώτα των δημοσιογραφικών φακών αναχώρησε από την Ελλάδα τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10) η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η διορία που είχε για να εκκενώσει την πρεσβευτική κατοικία έληγε στα τέλη Οκτωβρίου, γι’ αυτό και η αποχώρησή της πραγματοποιήθηκε την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Πλέον, το Jefferson House παραμένει άδειο, καθώς ο Τζος Χακ, ο οποίος ανέλαβε προσωρινά χρέη πρέσβη, επιλέγει να διαμένει στην κατοικία που χρησιμοποιεί παραδοσιακά ο αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής.
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