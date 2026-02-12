Η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ βρέθηκε στην 1η Ημερίδα Άμυνας και Γεωπολιτικής των Capital και Forbes, με τη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα και την κάμερα του Πρωινού ΑΝΤ1 να τη ρωτά για την εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Ο Θεός να τους ευλογεί. Ένα υπέροχο ζευγάρι, καταπληκτικοί άνθρωποι και γονείς. Είναι δύο από τους καλύτερους μου φίλους στον κόσμο. Προσεύχομαι κάθε μέρα για να έρθει η μικρούλα τους με το καλό στον κόσμο, ανυπομονώ να την υποδεχθώ» ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για το αν θα είναι η νονά, η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ απάντησε με χαμόγελο «θα δούμε».

Τις προηγούμενες ημέρες, η Φαίη Φώτου είχε μιλήσει στο Πρωινό για το φύλο του μωρού του ζευγαριού.

Η δημοσιογράφος είχε έρθει σε επικοινωνία με τους δύο παππούδες, τον Βασίλη Αργυρό και τον Γιώργο Νίκα.

Ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, είχε εξομολογηθεί: «Τι να ευχηθείτε; Ο κόσμος γενικά πρέπει να γίνει ευχές. Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο».

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα είχε αναφέρει: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».

govastiletto.gr -Έγκυος στο δεύτερο παιδί της η Αλεξάνδρα Νίκα; – Η αινιγματική δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ