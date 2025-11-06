Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μαγειρεύει κοτόπουλο για τον πρώην σύντροφό της και γιο του Donald Trump, Donald Trump Jr. Το βίντεο, που είναι από τον Αύγουστο του 2023, έγινε τις τελευταίες ημέρες viral, μιας και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ίδια εξηγεί στο βίντεο πώς κάνει το κοτόπουλο υγιεινό και γευστικότατο.

Η πιο πρόσφατη και μακροχρόνια σχέση της ήταν με τον μεγαλύτερο γιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2018, αρραβωνιάστηκαν το 2020 (αν και η είδηση έγινε γνωστή το 2022), αλλά χώρισαν στα τέλη του 2024.

Αυτή η σχέση την έφερε στο επίκεντρο του συντηρητικού πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, όπου και οι δύο έπαιξαν ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Trump. Ο χωρισμός τους έγινε θέμα στα ταμπλόιντ, ειδικά όταν ο Donald Trump Junior εμφανίστηκε με νέα σύντροφο. Παρά τον χωρισμό, πηγές αναφέρουν ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις και κινούνται στους ίδιους κοινωνικούς και πολιτικούς κύκλους.

Από τον Νοέμβριο του 2025, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και είναι γνωστό ότι ο Donald Trump junior έχει προχωρήσει σε νέα σχέση με την Bettina Anderson.

Δείτε το βίντεο:

