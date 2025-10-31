Εππιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10, στην εκπομπή «Το ’Χουμε» στον ΣΚΑΪ, παρουσιάστηκαν νέες πληροφορίες για την επικείμενη επίσκεψη της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ενώ για την άφιξή της έχει προγραμματιστεί επίσημο δείπνο. Εκεί, η ίδια θα έχει το ρόλο της οικοδέσποινας σε μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στα 250 χρόνια από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών πεζοναυτών.

Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρό dress code και θα περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένο μενού, καθώς και πρόγραμμα εκδηλώσεων για τους καλεσμένους.

Μια μέρα αργότερα, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, όπου θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Kimberly Guilfoyle.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Σουρέλης στην εκπομπή: «Θα έρθει με Learjet, το οποίο ανήκει στον κουμπάρο του Κωνσταντίνου Αργυρού, τον Έρικ Βασιλάτο, που τον έχει παντρέψει με την Αλεξάνδρα Νίκα. Είναι δισεκατομμυριούχος, ομογενής από την Κεφαλονιά και με το αεροπλάνο αυτό θα έρθει η Kimberly Guilfoyle το Σάββατο», αφήνοντας έκπληκτους τους συνεργάτες του στο πλατό.

Ποια είναι η Kimberly Guilfoyle

Η Kimberly Guilfoyle είναι δικηγόρος, τηλεοπτική περσόνα και πολιτική σχολιάστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε ευρύτερα γνωστή από τη μακρά παρουσία της στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, όπου εργάστηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια ως παρουσιάστρια και αναλύτρια. Στο παρελθόν υπήρξε εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο.

