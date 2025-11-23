Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μοιράστηκε την εκτίμησή της για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, σε μια βραδινή έξοδό της στην Αθήνα, όπου την συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!».

Παρά τους έντονους ρυθμούς της διπλωματικής της καθημερινότητας, η Γκίλφοϊλ απολαμβάνει την ελληνική πρωτεύουσα και την νυχτερινή της ζωή.

Σχολιάζοντας τη φιλία της με τον δημοφιλή τραγουδιστή, ανέφερε: «Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τις ΗΠΑ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι σπουδαίος φίλος μου, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός. Ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, από την πλευρά του, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και εκτός συνόρων. Το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου βρέθηκε στη μεγάλη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν, όπου χιλιάδες θαυμαστές – κυρίως από την ελληνική ομογένεια – τον αποθέωσαν.

Η φιλία τους ξεκίνησε πρόσφατα, σε φιλανθρωπικό event του οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο, και έκτοτε έχει γίνει στενή. Μάλιστα, όταν η Κίμπερλι ανέλαβε καθήκοντα πρέσβη στην Ελλάδα, ο Αργυρός της είχε οργανώσει μια ιδιωτική μουσική βραδιά στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, τιμώντας τη νέα της θέση.