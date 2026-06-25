Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσει την επίδειξη μόδας του Πάρη Βαλταδόρου. Εκεί τη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day με την ίδια να απαντά όπως πάντα με χαμόγελο και ευγένεια σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τη θέλουν να αναλαμβάνει τη βάφτιση της κόρης του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει τα σχετικά σενάρια, εκφράζοντας ωστόσο τη μεγάλη της αγάπη για το νεογέννητο κοριτσάκι, ενώ αποκάλυψε ότι ανυπομονεί να περάσει χρόνο με την οικογένεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Ελλάδα.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να βαπτίσω την κόρη του γιατί δεν είμαι χριστιανή ορθόδοξη. Το παιδί του είναι ένας μικρός άγγελος, ένα μικρό κόσμημα» είπε η ίδια με τρυφερό τρόπο ενώ, αναφερόμενη στην Ελλάδα, τόνισε: «Θα πάω κάποια Σαββατοκύριακα σε ελληνικά νησιά για διακοπές. Όμορφοι άνθρωποι, φαγητό και αέρας στη Μύκονο».

Θυμίζουμε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Οι δυο τους υποδέχτηκαν στη ζωή τους την κόρη τους δυο χρόνια μετά την απόκτηση του γιου τους και μια αποβολή που βίωσε η επιχειρηματίας.

govastiletto.gr -Σίλια Κριθαριώτη: Το εντυπωσιακό δώρο για τη γέννηση της κόρης του Αργυρού και της Νίκα