Διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το λευκορωσικό Nexta και η βρετανική Daily Mail, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στις εμφανίσεις της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Από τότε που ανέλαβε το πόστο της στην αμερικανική πρεσβεία, η Γκίλφοϊλ είναι ιδιαίτερα δραστήρια κοινωνικά και καταφέρνει να τραβά τα βλέμματα σε κάθε της εμφάνιση. Ωστόσο, μία από τις πρόσφατες ενδυματολογικές επιλογές της έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου, γεννώντας ερωτήματα και σχόλια.

Πρόκειται για την εμφάνιση της κυρίας Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση που διοργάνωσε για την Ημέρα των Ευχαριστιών το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία“.

Στην ανάρτηση βίντεο από την εκδήλωση που έκανε το λευκορωσικό ΜΜΕ Nexta, σχολιάζεται: «Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα προκαλεί σάλο με ένα διαφανές φόρεμα.»

Το ενδιαφέρον δεν εστιάστηκε στην ομιλία της αλλά στην εμφάνισή της – ένα διαφανές φόρεμα με στολίδια που πολλοί θεώρησαν υπερβολικά προκλητικό για μια επίσημη διπλωματική συγκέντρωση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι διχασμένα: κάποιοι επαινούν την αυτοπεποίθησή της και το στυλ της, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι μία πρέσβης των ΗΠΑ δεν πρέπει να εμφανίζεται με τέτοια ενδυμασία σε επίσημες εκδηλώσεις, αποκαλώντας το παραβίαση του πρωτοκόλλου.

Και συνεχίζει το Nexta θέτοντας το ερώτημα στους αναγνώστες του: «Η Γκίλφοίλ είναι μια προσωπικότητα υψηλού προφίλ: δικηγόρος, πρώην παρουσιάστρια του Fox News, πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο πρόεδρος Τραμπ την πρότεινε για πρέσβειρα στην Ελλάδα, και ανέλαβε επίσημα τον ρόλο τον Σεπτέμβριο του 2025. Τι πιστεύετε; Μια τολμηρή δήλωση μόδας ή ένα διπλωματικό λάθος βήμα;»

Daily Mail: “Μετά βίας μπορούσε να κινηθεί φορώντας ένα στενό φόρεμα”

Στο δικό της δημοσίευμα, η βρετανική Daily Mail σχολιάζει ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που (σ.σ. η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ) κάνει αίσθηση με την σέξι διπλωματική της εμφάνιση, ξεκινώντας τον νέο της ρόλο νωρίτερα αυτόν τον μήνα με ένα ακόμη τολμηρό ντύσιμο».

Η DM περιγράφει το προφίλ της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα ενώ για το ντύσιμο που επέλεξε τη βραδιά λέει ότι «η πολύ λαμπερή πρέσβειρα της Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά βίας μπορούσε να κινηθεί φορώντας ένα στενό φόρεμα καθώς παρευρέθηκε σε δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών στην Αθήνα».

