H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη Μύκονο και επέλεξε γι’ ακόμη μια φορά να την επισκεφτεί για καλοκαιρινή της εξόρμηση.

Αυτή τη φορά, βρέθηκε στο Nammos, όπου την υποδέχτηκε θερμά ο καλός της φίλος και πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Bill White.

Η ίδια, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη όταν έφτασε με μαύρο φουσκωτό σκάφος και τη συνοδεία της προσωπικής της ασφάλειας, ενώ όταν αποβιβάστηκε, την καλωσόρισαν προσφέροντάς της ένα ποτήρι σαμπάνια.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν πολύ φιλική και χαμογελαστή και δεν αρνήθηκε να ποζάρει στο φωτογραφικό φακό μαζί με μέλη του προσωπικού του Nammos.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φαίνεται να έχει αναπτύξει στενή σχέση με τους ανθρώπους στο νησί και τον κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής!

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

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