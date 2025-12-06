Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα βρίσκεται, τα επόμενα χρόνια, στην Ελλάδα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ και σιγά σιγά έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στην πρωτεύουσα, γνωρίζοντας κόσμο και κάνοντας βόλτες στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr την συνάντησε, πριν από κάποια 24ωρα, στην Πανεπιστημίου, την ώρα που προχωρούσε στο δρόμο, με την συνοδεία των ανδρών της ασφάλειάς της.

Φορούσε μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια, με ένα κοστούμι που ταιριάζει άψογα στη σιλουέτα της και ένα πουκάμισο που δένει στο λαιμό. Ολοκλήρωσε το look της φορώντας μια τσάντα γνωστού οίκο μόδας και ψηλοτάκουνες γόβες, χωρίς να έχει πρόσθετα αξεσουάρ.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

