Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που ήρθε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, βρέθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε ένα κάλεσμα του Θοδωρή Κυριακού, προέδρου του ΑΝΤ1. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή και λαμπερή εμφάνιση.

Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο Νίκος Δένδιας (Υπουργός Εθνικής Άμυνας), ο Κυριάκος Πιερρακάκης (Υπουργός Οικονομίας) και ο Βασίλης Κικίλιας (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Ακόμα, το «παρών» στη λαμπερή βραδιά έδωσε ο πρόεδρος του Mega και του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Το «Πρωινό» εξασφάλισε τα σχετικά πλάνα από την είσοδό τους στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

