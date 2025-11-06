Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Γεμάτη ήταν η χθεσινή μέρα για την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Το πρωί συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά το πέρας της συνάντησής της μάλιστα με τον Κυριάκη Μητσοτάκη έκανε μία ανάρτηση στα social media κι έγραψε:

«Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Υπό την ηγεσία του Donald Trump, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας».

I had a fantastic first meeting with @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis today. Under @POTUS‘s leadership, America is focused on results – building alliances that strengthen our security, expand opportunity, and promote prosperity. Greece is a country that leads with courage… pic.twitter.com/olig87pgkK — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 5, 2025

Η λαμπερή δεξίωση στο Jefferson House

Η ημέρα έκλεισε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με την λαμπερή δεξίωση στην Πρεσβευτική Κατοικία, Jefferson House. Σε αυτή το παρών έδωσαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον εφοπλιστικό, επιχειρηματικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Το Jeffreson House επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος του εισηγμένου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ο ομογενής δισεκατομμυριούχος Έρικ Βασιλάτος, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Τζον Χριστοδούλου, ο Λέων Πατίτσας, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Greeks for Trump Χρήστος Μαραφάτσος, η Τατιάνα Μπλάτνικ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, η Κατερίνα Μονογυιού και ο ηθοποιός Κούλλης Νικολάου.

Η δεξίωση παρατέθηκε προς τιμήν του υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, καθώς και των αντιπροσωπειών που επισκέπτονται την Ελλάδα στο πλαίσιο του Forum για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC).

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τον λογαριασμό του pr manager, Γιώργου Ντάβλα.

Σίλια Κριθαριώτη- Αλεξάνδρα Νίκα

Γιώργος Ντάβλας – Κατερίνα Παναγοπούλου

Γιώργος Ντάβλας – Τατιάνα Μπλάτνικ

Γιώργος Ντάβλας – Κωνσταντίνος Αργυρός

Δείτε πλάνα από τη λαμπερή δεξίωση που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

