Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απαθανατίστηκε στο Σύνταγμα, και συγκεκριμένα έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια. Η Πρέσβειρα των ΗΠΑ από την ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα έχει ένα άκρως απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε το «παρών» στο συνέδριο Greece Talks, το οποίο φέτος ανοίγει καίριες συζητήσεις για την εικόνα, την κουλτούρα, την επιχειρηματικότητα και τον Τουρισμό της χώρας στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης και της εξελιγμένης τεχνολογίας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ «έτοιμες για απογείωση», προαναγγέλλοντας ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν πολλές νέες συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών.

Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνοδεύτηκε από μια σημαντική πολιτική αποκάλυψη: την επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, στην Αθήνα, ένδειξη ενίσχυσης της στρατηγικής σύμπλευσης Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η πρέσβης, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks», τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια της Δύσης. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας αποτελεί «ένα από τους σημαντικότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών», σημειώνοντας ότι η διμερής σχέση δεν στηρίζεται πλέον μόνο στην άμυνα, αλλά και σε ανθρώπινους και δημοκρατικούς δεσμούς που την καθιστούν «αδιάρρηκτη».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

