Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, έφτασε στην Αθήνα και κατευθύνθηκε αμέσως με το κομβόι της στην έπαυλη όπου θα μένει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, στο Κολωνάκι.

Η ίδια λίγες ώρες μετά θέλησε να εκφράσει την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα και έτσι έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο X/Twitter, γράφοντας μάλιστα και στα ελληνικά, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση.

«Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership to new heights», έγραψε και δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον 19χρονο γιο της.

Μετάφραση: «Ελλάδα, γεια σας! Τι απίστευτη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα – την πρώτη μου μέρα ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ πραγματοποιήθηκε για το απόγευμα του Σαββάτου σε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε εκεί και απαθανάτισε την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών την στιγμή της άφιξής της στο πολυτελές ξενοδοχείο.

