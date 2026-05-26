Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο, όπου συμμετείχε σε κοσμικές εκδηλώσεις που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Λουσιέν Λαβίσκουντ, τον Βρετανό ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Emily in Paris».

Ο Λαβίσκουντ βρίσκεται στη Μύκονο μαζί με το καστ της σειράς, καθώς εκεί πραγματοποιούνται γυρίσματα για τον νέο κύκλο, μετατρέποντας το νησί σε επίκεντρο διεθνούς τηλεοπτικού ενδιαφέροντος.

Η συνάντησή τους καταγράφηκε σε φωτογραφικά στιγμιότυπα, όπου οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί μαζί με άλλους καλεσμένους, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media και να συζητιούνται έντονα.

Η επιλογή της Μυκόνου ως τοποθεσία γυρισμάτων, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά, τη δυναμική του νησιού, ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για μεγάλες παραγωγές και προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

