Μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο κέντρο της Αθήνας, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το look της.

Για την πρωινή έξοδό της, επέλεξε ένα total white look, φορώντας ένα μίνι εφαρμοστό φόρεμα με structured λεπτομέρειες που αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Το outfit συμπληρώθηκε ιδανικά με strappy πέδιλα και μια τσάντα χειρός με χρυσά στοιχεία, όλα στην ίδια λευκή απόχρωση, αποπνέοντας μια glamorous και εκλεπτυσμένη αισθητική.

Τα oversized cat-eye γυαλιά ηλίου πρόσθεσαν έναν old Hollywood αέρα στην εμφάνιση. Η ίδια περπάτησε στους δρόμους της Αθήνας συνοδευόμενη από συνεργάτες και ανθρώπους της ασφάλειάς της.

Με το συγκεκριμένο look, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε μία διαχρονική αλλά ταυτόχρονα statement εμφάνιση, αποδεικνύοντας πως το total white παραμένει μία από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

