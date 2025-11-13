Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) για να παρακολουθήσει τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού εναντίον της Ζαλγκίρις για την Euroleague.

Η παρουσία της τράβηξε τα βλέμματα, καθώς εμφανίστηκε με άψογο στυλ και ήταν ευδιάθετη, χαιρετώντας τον κόσμο από τις εξέδρες των επισήμων. Η κυρία Γκίλφοϊλ κάθισε δίπλα στους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και είχε την ευκαιρία να πάρει μια γεύση από την ατμόσφαιρα των ελληνικών γηπέδων.

Μάλιστα, η πρέσβειρα των ΗΠΑ είχε ολιγόλεπτο τετ α τετ και με τον Γιώργο Λάνθιμο. Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης παρακολουθεί συχνά αγώνες των ερυθρόλευκων στο ΣΕΦ.

Φωτογραφίες από την παρουσία της στο ΣΕΦ κυκλοφόρησαν άμεσα στα μέσα ενημέρωσης, δείχνοντας την κομψή της εμφάνιση και το ενδιαφέρον της για τον αγώνα. Αυτή ήταν μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της στην Ελλάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Αργότερα κατέβηκε στα court seats για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Στο πλευρό της ήταν ο στυλίστας της, Fancy James.

Να σημειώσουμε εδώ πως σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 23:00, η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ θα δώσει την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1, η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ μιλά αποκλειστικά στη Μαρία Σαράφογλου και ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά της στην ελληνική τηλεόραση.

