Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έκανε μία άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, το βράδυ της δεξίωσης στο Grand Hyatt, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, εμφανίστηκε φορώντας ένα μάξι μαύρο φόρεμα με παγιέτες, σε στενή γραμμή που αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Το φόρεμα είχε, επίσης, ουρά που «έπεφτε» πίσω, κάνοντας την εμφάνιση πιο red carpet.

Το look ολοκληρώθηκε με ψηλά μαύρα platform πέδιλα, διακριτά κοσμήματα και κυματιστά μαλλιά που έπεφταν μπροστά στους ώμους. Η ίδια χαμογελαστή χαιρετούσε τους παρευρισκόμενους κατά την είσοδό της στο ξενοδοχείο.

Το μενού της δεξίωσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το βραδινό μενού, το δείπνο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κομψό, «ασφαλές». Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, καρδιές μαρουλιού, τυρί μανούρι ψητά λαχανικά και πέστο ρόκας. Για κυρίως πιάτο, φιλέτο μοσχαριού σε σάλτσα κόκκινου κρασιού και θυμαριού, καρότα baby γλασαρισμένα με μέλι και σουσάμι, μανιτάρι king oyster και πατατούλες ριζόλ. Και για επιδόρπιο red velvet cake.

H δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, καρδιές μαρουλιού, κατσικίσιο τυρί, φράουλες και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά baby, σάλτσα λευκού κρασιού και αρωματικό λάδι βοτάνων και για επιδόρπιο red velvet cake.

Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, Σαλάτα mesclum με αγγούρι, ταλιατέλες, κρουτόν, ντοματίνια και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο, ψητή μπριζόλα κουνουπιδιού μαριναρισμένη με garam masala, σάλτσα καρύδας και ταχινιού, καρύδια, αποξηραμένες νιφάδες τσίλι και λάδι βασιλικου και για επιδόρπιο red velvet cake.

Φωτογραφίες: NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

