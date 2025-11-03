Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, έφτασε το Σάββατο 1/11 στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη.

Το ίδιο βράδυ διοργάνωσε λαμπερή δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, στην οποία παρευρέθηκαν επιχειρηματίες και πολιτικοί, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Την Κυριακή 2/11, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διασκέδασε στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το πρωί της Δευτέρας 3/11, στην εκπομπή «Πρωινό» προβλήθηκαν στιγμιότυπα από την άφιξή της, αλλά και πλάνα από το γλέντι που ακολούθησε.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης, η Πρέσβειρα ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τον 19χρονο γιο της, Ronan, ο οποίος θα συνεχίσει τις σπουδές του διαδικτυακά. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με χιούμορ ότι ο νεαρός είναι ήδη ένας περιζήτητος εργένης.

Το βράδυ της Κυριακής, στο λαμπερό πάρτι προς τιμήν της στο Κέντρο Αθηνών, που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μίλησε με ενθουσιασμό για τη χώρα μας, τη φιλία των δύο εθνών και το όραμά της για το μέλλον.

Με έντονη συγκίνηση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε χαρακτηριστικά: «Ο θεός να σας φυλάει που με δεχτήκατε στην υπέροχη χώρα σας, και ξέρω ότι μαζί θα κάνουμε υπέροχα πράγματα για αυτές τις υπέροχες χώρες, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου φίλους, τον Κωνσταντίνο και τη γυναίκα του, που με έβαλαν στην καρδιά τους και με υποδέχτηκαν με τόση αγάπη».

Η νέα Πρέσβειρα διασκέδασε με τη μουσική του Κωνσταντίνου Αργυρού, χόρεψε και αντάλλαξε χαμόγελα με τους καλεσμένους, δείχνοντας ότι ήδη νιώθει «σαν στο σπίτι της».

