Ο Ρόναν Βίλενσι, ο 19χρονος γιος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε, το βράδυ της Πέμπτης 12/2, στο ΣΕΦ μαζί με τον πατέρα του και πρώην σύζυγό της, Eric Villency.

Πατέρας και γιος έδωσαν το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Η βραδιά ολοκληρώθηκε ιδανικά για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι πανηγύρισαν τη νίκη τους.

Ο 19χρονος Ρόναν, που το τελευταίο διάστημα απασχολεί συχνά τα μέσα ενημέρωσης λόγω της δημόσιας παρουσίας της μητέρας του, εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος κατά την άφιξή του στο γήπεδο. Λίγο πριν περάσει τις πύλες του ΣΕΦ, εντοπίστηκε από την κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και το δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα.

Ο νεαρός χαιρέτησε ευγενικά το δημοσιογράφο και τους παρευρισκόμενους. Ωστόσο, απέφυγε να κάνει δηλώσεις, επιλέγοντας να κατευθυνθεί απευθείας προς τις εξέδρες, με τον πατέρα του να τον ακολουθεί.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απέκτησε το γιο της, Ρόναν Άνθονι Βίλενσι το 2006. Πατέρας του παιδιού είναι ο Eric Villency, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 2006. Το ζευγάρι χώρισε το 2009, έπειτα από περίπου τρία χρόνια γάμου, ωστόσο διατηρώντας καλές σχέσεις και συνεπιμέλεια του γιου τους.

