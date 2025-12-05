Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν ο κύριος καλεσμένος στη βραδινή εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοφιλής τραγουδιστής κλήθηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, να αναφερθεί στη φιλική του σχέση και τη γνωριμία του με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε πως: «Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου και εξαιρετικού φίλου μου, του Έρικ. Είχαμε γνωριστεί πριν μπλεχτεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλον τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν, ξέρω εγώ, κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα ως άνθρωπος είναι πολύ δοτική.

Εκεί λοιπόν με κέρδισε ως άνθρωπος. Χωρίς να ξέρω ούτε πολιτικές. Δεν μου αρέσει να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα, ότι θα είναι η καινούργια Πρέσβης.

Εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα γιατί λέω, αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση ήταν χαρά από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο την Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μία πιο καλή σχέση. Γνώρισε την οικογένειά μου, εγώ γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου και τα λοιπά και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

Στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας θα ήθελα να μπορέσω να της πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας διότι και εγώ προέρχομαι από μια γειτονιά που ναι μεν είναι περήφανη κοινωνία αλλά έχει τις δυσκολίες της» αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός συναντήθηκαν σε φιλανθρωπικό event του οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο πριν λίγες εβδομάδες και από τότε ανέπτυξαν στενή φιλία. Μάλιστα, όταν η Κίμπερλι ανέλαβε πρέσβης στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διοργάνωσε μια ιδιωτική μουσική βραδιά προς τιμήν της στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

«Είμαστε καλοί φίλοι, είναι απίστευτος και η οικογένειά του με εμένα. Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στο Barclays Center. Και η γυναίκα του και το μωρό του είναι αξιαγάπητοι. Ανυπομονώ να τον καλωσορίσω πίσω στην Αθήνα» είχε δηλώσει η Πρέσβης των ΗΠΑ πριν λίγες ημέρες στο «Πρωινό».

