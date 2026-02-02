Στο Κέντρο Αθηνών βρέθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την Κυριακή (1/2) για την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Μelania». Η Πρέσβης των ΗΠΑ, η οποία είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της βραδιάς, μίλησε στις κάμερες που την περίμεναν στην είσοδο, κάνοντας τις πρώτες της δηλώσεις για το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ.

«Είναι απίστευτη τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ. Την καταπληκτική πρώτη κυρία – θα τολμούσα να την πω την πιο μεταμορφωτική Πρώτη Κυρία που γνώρισε ποτέ η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών – τη Μελάνια Τραμπ. Είναι μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, μια εξαιρετική μητέρα, μια αφοσιωμένη σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία.

Έχει προσφέρει σπουδαίο έργο για τα παιδιά και τις γυναίκες, με βαθιά αφοσίωση στη χώρα της. Είναι στενή μου φίλη, τα παιδιά μας είναι φίλοι και είμαι ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτή τη ταινία απόψε, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετική. Είμαι πολύ περήφανη για εκείνη. Κυρίως για τα ρεκόρ που έχει σπάσει την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα. Εύχομαι να απολαύσετε την ταινία» ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την Μελάνια Τραμπ και τη φιλία που τις συνδέει.

Σε άλλο σημείο, η Αμερικανίδα Πρέσβης είπε: «Ελπίζω πραγματικά να έρθει η Μελάνια στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα και ανυπομονώ πολύ να τους υποδεχτώ και τους δυο. Θα είναι τεράστια τιμή για την Ελλάδα. Το Παρίσι είναι υπέροχο, βρέθηκα εκεί για να στηρίξω τη φίλη μου, Σήλια Κριθαριώτη, μια εξαιρετικά ταλαντούχα σχεδιάστρια και ήταν μοναδική εμπειρία. Παράλληλα είχα και εξαιρετικές συναντήσεις με τον Πρέσβη Τσαρλ Κρούσνερ, που επίσης είναι πολύ αγαπημένος φίλος της οικογένειας».

Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν η πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, τη σύζυγο του, Αλεξάνδρα Νίκα και τους κουμπάρους του ζεύγους, Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτος.

To ντοκιμαντέρ Melania χρηματοδοτήθηκε με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από το αμερικανικό κολοσσό Amazon, ένα σπάνιο ύψος επένδυσης για μια τέτοιου είδους ταινία.

«Πιστεύω πως σε κάθε σκηνή, το θα δει πώς εργάζομαι, ποια είμαι και πώς επικοινωνώ με τους ανθρώπους και θα με γνωρίσουν λίγο καλύτερα», διαβεβαίωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Το φιλμ προσεγγίζει τη Melania Trump μέσα από σκηνές προσεκτικά επιλεγμένης οικειότητας, καθημερινές συνήθειες και παύσεις σιωπής, απομακρυνόμενο από την ευθεία πολιτική αντιπαράθεση.

Φωτογραφίες: NDP

