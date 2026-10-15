Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Αθήνα, αφήνοντας πίσω της μια παρουσία που απασχόλησε έντονα τις lifestyle στήλες.

Πέρα από τον διπλωματικό της ρόλο ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ξεχώρισε και για τις ιδιαίτερες ενδυματολογικές επιλογές της, οι οποίες συχνά προκάλεσαν συζητήσεις.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και στενή συνεργάτιδα του Donald Trump υιοθέτησε ένα προσωπικό στιλ με έντονα στοιχεία λάμψης, στενά φορέματα, εντυπωσιακά αξεσουάρ και ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Οι εμφανίσεις της κινήθηκαν από τις επίσημες εκδηλώσεις, μέχρι τις βραδινές εξόδους και τις καλοκαιρινές διακοπές στη Μύκονο.

Δαντέλες, στρας, γούνες, τολμηρά σκισίματα και αξεσουάρ πολυτελών οίκων αποτέλεσαν σταθερές επιλογές της, δημιουργώντας μια αισθητική που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Με αφορμή την αποχώρησή της από την Αθήνα, συγκεντρώσαμε τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν για την υπερβολή και τις στιλιστικές τους αντιθέσεις.

Η βραδιά στο «Κέντρο Αθηνών» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Στις αρχές Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε μία κοσμική εμφάνιση, στο «Κέντρο Αθηνών», όπου οικοδεσπότης ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Οι δυο τους είχαν αναπτύξει φιλική σχέση, καθώς είχαν γνωριστεί σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η ίδια είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για τον τραγουδιστή.

Μάλιστα, το διάστημα εκείνο κυκλοφόρησαν φήμες ότι η Γκίλφοϊλ ενδέχεται να γίνει νονά του παιδιού του, το οποίο αναμενόταν να γεννηθεί σύντομα. Στη μουσική εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και αρκετά πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Κικίλιας, η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Το ασημί φόρεμα, η γούνα και τα εντυπωσιακά παπούτσια της δεν πέρασαν απαρατήρητα εκείνη τη βραδιά, με την εμφάνισή της να συγκεντρώνει τα βλέμματα και να προκαλεί συζητήσεις.

Γενέθλια Κωνσταντίνου Αργυρού

Άλλη μία στιλιστική αστοχία της Kimberly Guilfoyle καταγράφηκε στα γενέθλια του Κωνσταντίνου Αργυρού. Για την περίσταση επέλεξε ένα στενό μίνι φόρεμα, με διάφανες ρίγες που άφηναν ακάλυπτα μικρά σημεία του σώματος.

Την εμφάνιση συμπλήρωνε μια τσάντα Chanel, η οποία πρόσθετε μια πινελιά πολυτέλειας, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να ισορροπήσει το συνολικό αποτέλεσμα.

Οι εμφανίσεις στους δρόμους της Αθήνας

Φυσικά, ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε αρκετές φορές την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο κέντρο της Αθήνας. Πέρα από το καλσόν, η ίδια φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα υπερβολικά εφαρμοστά φορέματα, που περιορίζουν ακόμη και την άνεση στις κινήσεις.

Τα μεγάλα γυαλιά ηλίου αποτελούν, επίσης, ένα από τα αξεσουάρ που επιλέγει συχνά. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων δημιουργεί εμφανίσεις με έντονο χαρακτήρα, που κινούνται ανάμεσα στη λάμψη και τη στιλιστική υπερβολή.

Η άφιξη στη Μύκονο με ένα look γεμάτο αντιθέσεις

Κατά την άφιξή της στη Μύκονο, η Kimberly Guilfoyle επέλεξε ένα ντραπέ φόρεμα με διαφάνειες, το οποίο συνδύασε με δερμάτινο σακάκι και ολόχρυσες γόβες. Τα διαφορετικά στοιχεία του συνόλου δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα με έντονες στιλιστικές αντιθέσεις.

Ακόμη και η κομψή Chanel τσάντα της, που θα μπορούσε να προσθέσει μια πιο εκλεπτυσμένη πινελιά, δεν κατάφερε να δώσει συνοχή στην εμφάνιση.

Οι στιλιστικές επιλογές στο νησί των ανέμων

Μία ακόμη εμφάνιση της Κίμπερλι στη Μύκονο συγκέντρωσε τα βλέμματα, κυρίως χάρη στις υπερβολικά ψηλές πλατφόρμες που επέλεξε.

Τα παπούτσια ξεχώριζαν, καθώς κατευθυνόταν προς την επιβίβαση σε σκάφος. Μια επιλογή που δημιουργούσε ερωτήματα για το κατά πόσο το συγκεκριμένο look ταίριαζε στην περίσταση.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα που απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα κατά την παρουσία της στην Ελλάδα.

Μπορεί οι στιλιστικές επιλογές της να μην ήταν πάντα οι πιο ταιριαστές για κάθε περίσταση, ωστόσο οι εμφανίσεις της συζητήθηκαν εκτενώς και δύσκολα θα ξεχαστούν σύντομα.

Πηγή φωτογραφιών: NDPPHOTO

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