Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

Η εκπομπή «Buongiorno» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από τα στέγαστρα που στήθηκαν στο λιμάνι του νησιού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως καμαρίνια για το κάστ της σειράς. Ο λόγος που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα καμαρίνια, και δε θα χρησιμοποιηθούν τροχόσπιτα ως είθιστε είναι η ιδιαιτερότητα του νησιού, αφού σε αυτό απαγορεύονται τα οχήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νάσιας Μανέντη, την καθημερινή σίτιση του κάστ και όλης της παραγωγής έχει αναλάβει ένα παραδοσιακό ταβερνάκι, το οποίο βρίσκεται μερικά μέτρα μακριά από το λιμάνι.

Στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega, ο Άρης Καβατζίκης έδωσε ακόμη μια πληροφορία. Όπως αποκάλυψε ο δημσιογράφος, στην Ύδρα θα βρεθεί και η Πρέσβης των ΉΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συνδέεται με προσωπική φιλία με τον Μπραντ Πιτ.

