Μπορεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο λόγω των διπλωματικών της υποχρεώσεων ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αυτή τη φορά όμως η αφορμή για τη νέα της ανάρτηση ήταν αμιγώς οικογενειακή.

Η Αμερικανίδα πρέσβης γιόρτασε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, καθώς ο μοναχογιός της, Ronan Anthony Villency, έκλεισε τα 20 του χρόνια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Για να τιμήσει τα γενέθλιά του, μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα μαζί του, συνοδεύοντάς τα με ένα συγκινητικό μήνυμα γεμάτο μητρική στοργή και υπερηφάνεια.

Η ανάρτησή της

«Χαρούμενα 20ά γενέθλια, Ronan. Θα είσαι πάντα το αγόρι μου, όσο κι αν μεγαλώσεις. Είμαι τόσο περήφανη για σένα και τόσο ευγνώμων για τη χαρά που φέρνεις στη ζωή μου. Να έχεις την καλύτερη μέρα. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kimberly Guilfoyle (@kimberlyguilfoyle)

Ο Ronan αποτελεί το μοναδικό παιδί της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και έχει γεννηθεί από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Eric Villency. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 27 Μαΐου 2006 στα Μπαρμπάντος και λίγους μήνες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, υποδέχθηκαν τον γιο τους. Ο γάμος τους ολοκληρώθηκε το 2009, όταν πήραν διαζύγιο.

Παρά τη δημόσια ζωή της και την έντονη παρουσία της στην αμερικανική πολιτική σκηνή τα προηγούμενα χρόνια, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει αναφερθεί αρκετές φορές με ιδιαίτερη τρυφερότητα στον γιο της, ενώ μέσα από τα social media έχει μοιραστεί στιγμές από διαφορετικές περιόδους της ζωής του.

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