Ένα απρόοπτο περιστατικό είχε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Μύκονο. Η 57χρονη πρώην παρουσιάστρια του Fox News, ενώ φορούσε λευκό δαντελένιο φόρεμα και πλατφόρμες Valentino αξίας άνω των 1.000 δολαρίων, έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβιβαζόταν σε πολυτελές σκάφος στο λιμάνι το Σάββατο (1/8). Για να αποφύγει την πτώση στη θάλασσα, στηρίχθηκε σε έναν άνδρα που βρισκόταν δίπλα της.

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα καταγράφουν τη στιγμή που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χάνει την ισορροπία της στο χείλος της προβλήτας. Η άμεση επέμβαση των προσωπικών της φρουρών και των βοηθών της απέτρεψε την πτώση της στη θάλασσα, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Μετά από μια στιγμιαία αναστάτωση, η ίδια ανέκτησε την ψυχραιμία της και χαμογελώντας ολοκλήρωσε την επιβίβασή της στο σκάφος.

«Η περιπετειώδης άφιξή της δεν πέρασε απαρατήρητη στην παιδική χαρά των διασημοτήτων της Μυκόνου, του ηλιόλουστου ελληνικού νησιού που φημίζεται για τα πολυτελή beach clubs και τα σουπερ γιοτ και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα της Ευρώπης» γράφει η Daily Mail.

«Οι πανύψηλες πλατφόρμες της μπορεί να ήταν ιδανικές για το κόκκινο χαλί, αλλά αποδείχθηκαν μάλλον λιγότερο πρακτικές στην πλωτή αποβάθρα, όπου η ανώμαλη στήριξη και τα λικνιζόμενα σκάφη μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ακόμη και στην πιο έμπειρη ιδιοκτήτρια γόβας στιλέτου» σημειώνει η ταμπλόιντ.

Achilles’ heels! US ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle almost totters into the sea as she arrives at ‘gay mecca’ in SIX INCH platforms https://t.co/LOu3ZIX4hN — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 2, 2026

Έχει στην κατοχή της περίπου 500 ζευγάρια ακριβά παπούτσια

Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξή της στο Us Weekly, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή της περίπου 500 ζευγάρια ακριβά παπούτσια και στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, είχε ράφια από το δάπεδο μέχρι την οροφή για να αποθηκεύει την τεράστια συλλογή της από παπούτσια, τσάντες και ρούχα.

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