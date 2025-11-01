Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Λίγο πριν συμπληρωθούν 11 μήνες από την ανακοίνωση του Donald Trump ότι προτείνει για Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ , η πρώην εισαγγελέας και παρουσιάστρια του Fox News προσγειώθηκε στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ ξεκινά σήμερα Σάββατο 1η Νοεμβρίου με την εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας στις 16:30 το απόγευμα. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, απόψε το βράδυ η Γκιλφόιλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 έχει προγραμματιστεί χορός. Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» παρουσίασαν το μενού του δείπνου που θα περιλαμβάνει τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό: καρδιές μαρουλιού, τυρί μανούρι ψητά λαχανικά και πέστο ρόκας. Για κυρίως πιάτο: φιλέτο μοσχαριού σε σάλτσα κόκκινου κρασιού και θυμαριού, καρότα baby γλασαρισμένα με μέλι και σουσάμι, μανιτάρι king oyster και πατατούλες ριζόλ. Και για επιδόρπιο red velvet cake. H δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό: καρδιές μαρουλιού, κατσικίσιο τυρί, φράουλες και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο: φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά baby, σάλτσα λευκού κρασιού και αρωματικό λάδι βοτάνων και για επιδόρπιο red velvet cake. Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό: Σαλάτα mesclum με αγγούρι, ταλιατέλες, κρουτόν, ντοματίνια και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο: ψητή μπριζόλα κουνουπιδιού μαριναρισμένη με garam masala, σάλτσα καρύδας και ταχινιού, καρύδια, αποξηραμένες νιφάδες τσίλι και λάδι βασιλικου. Για επιδόρπιο red velvet cake.

Αύριο Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα γνωρίσει τη νυχτερινή Αθήνα, καθώς θα βρεθεί στο «Κέντρο Αθηνών» για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού. Η Αμερικανίδα πρέσβης είχε γνωρίσει προσωπικά και είχε διασκεδάσει με τον δημοφιλή τραγουδιστή στο πρόσφατο gala του οργανισμού «The Hellenic Initiative» στο Λονδίνο. Η βραδιά μάλιστα θα είναι αφιερωμένη προς τιμήν της.

