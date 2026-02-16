Τη δική της ξεχωριστή παρουσία έδωσε στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία μετά το τέλος του Τελικού μίλησε στις κάμερες και τραγούδησε το νικητήριο τραγούδι.

«Το λάτρεψα πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό να μπορώ να ζήσω από κοντά κάτι τέτοιο. Υποστήριζα όλους τους διαγωνιζόμενους. Δεν μπορούσα να πιστέψω το επίπεδο και το ταλέντο όλων αυτών των εξαιρετικών τραγουδιστών, που δούλεψαν τόσο σκληρά για να φτάσουν ως εδώ», είπε αρχικά η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Αυτό που βρήκα ιδιαίτερα όμορφο, ήταν το πόσο πολύ στήριζαν ο ένας τον άλλο, εμψύχωναν, χειροκροτούσαν, πανηγύριζαν όλοι μαζί. Πραγματικά έδειξαν αυτό το υπέροχο πνεύμα της Ελλάδας, που είναι γνωστή για την αγάπη και τη στήριξη προς όλους.

Και ανυπομονώ για κάτι ακόμα. Εύχομαι και ελπίζω η Ελλάδα να κερδίσει το διαγωνισμό τον Μάιο, στην Αυστρία. Αυτό είναι που στηρίζω με όλη μου την καρδιά. Πιστεύω πως θα είναι φανταστικό», πρόσθεσε.

«Ως μητέρα ενός αγοριού, με συγκίνησε ιδιαίτερα η στιγμή που ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή, την ευχαρίστησε και την αγκάλιασε τόσο ζεστά. Ήταν μια πολύ τρυφερή στιγμή και όλοι την χάρηκαν. Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή βραδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη για την Ελλάδα απόψε, και για όλες τις οικογένειες των παιδιών που συμμετείχαν», κατέληξε.

