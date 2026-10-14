Νέοι ισχυρισμοί σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τις συνθήκες που φέρεται να οδήγησαν στην απομάκρυνσή της από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, δημοσίευμα της Daily Mail υποστηρίζει ότι η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να ζήτησε από τέσσερις επιχειρηματίες το ποσό των 250.000 ευρώ για την αγορά μιας πολυτελούς Mercedes.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή του OPEN, δημοσίευμα της Wall Street Journal περιγράφει τις προσπάθειες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ να διατηρήσει τη θέση της.

Όπως αναφέρεται, φέρεται να επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να καταφέρει να τον εντοπίσει.

Παράλληλα, φέρεται να απευθύνθηκε σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ζητώντας περισσότερο χρόνο για να απαντήσει στις καταγγελίες και να υποστηρίξει ότι όσα της αποδίδονταν δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Η πεποίθηση ότι θα παρέμενε στη θέση της

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη και περίπου μία ώρα πριν από τις εξελίξεις που αφορούσαν την απομάκρυνσή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να έλεγε σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός της ότι θα παρέμενε στη θέση της.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή, η ίδια εκτιμούσε ότι πίσω από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών ενδέχεται να βρίσκονταν επιχειρηματικοί παράγοντες που επιδίωκαν να πλήξουν την εικόνα της.

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